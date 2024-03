Lars Stindl va prendre sa retraite en fin de saison

Une fin à domicile.

L’ex-international Allemand Lars Stindl a annoncé sur son compte instagram qu’il raccrocherait les crampons en fin de saison. « C’était une période incroyablement belle et intense, avec beaucoup de hauts mais aussi quelques moments difficiles », écrit l’actuel milieu offensif Karlsruher SC, en deuxième division. De retour dans son club formateur à l’été 2023, le vainqueur de la Coupe des confédérations 2017 n’a disputé que 17 matchs depuis le début de la saison. Blessé au mollet depuis décembre, il a tout de même inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’ancien de Mönchengladbach (2015-2023) et Hanovre (2010-2015) aura disputé près de 376 matchs de Bundesliga. Son entraîneur à Karlsruher SC, Christian Eichner, a salué la carrière du joueur : « C’était un cadeau de pouvoir travailler avec un joueur comme Lars, avec cette qualité exceptionnelle. » Le joueur, lui, a voulu rassurer les supporters sur son état physique, jurant de revenir sur les terrains « le plus vite et le plus souvent possible ».

On connaît un milieu de terrain allemand qui n’est pas prêt de s’arrêter.

