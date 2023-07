Le nouveau maillot de Karlsruhe contient une puce pour les supporters

Flocage ou flicage ?

Pour célébrer les « 100 ans de football au Wildparkstadion », le Karlsruher SC a dévoilé l’innovation qui fait le sel de son nouveau maillot : une puce intégrée à cette tunique qui pourra être activée pour accéder à des vidéos, des articles ou des concours exclusifs. Placée sous l’ourlet de la manche, elle ne sera toutefois activée que sur la base du volontariat.

Grâce à cette collaboration avec l’entreprise suisse collectID, le club de 2. Bundesliga est le premier du championnat à utiliser ce service. « En tant que club de football moderne, nous abordons les thèmes de la numérisation et de la durabilité de manière intensive depuis de nombreuses années et souhaitons également être un précurseur dans ce domaine. C’est pourquoi nous sommes heureux (…) d’offrir à nos fans des possibilités innovantes et ainsi la chance d’être encore plus proches du KSC », a déclaré Michael Becker, directeur général, via les canaux de communication du club.

