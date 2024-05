Le Bayern Munich officialise l’arrivée de Vincent Kompany

Les Bavarois seront en bonne Kompany.

Les premières rumeurs semblaient folles, mais elles étaient bien réelles : Vincent Kompany est le nouvel entraîneur du Bayern Munich. L’ancien international belge a été intronisé, après avoir signé un contrat jusqu’en 2027. Dans le communiqué publié par le Bayern, Kompany a exprimé toute sa joie de rejoindre le club multiple champion de Bundesliga : « Je me réjouis de relever le défi du FC Bayern. C’est un grand honneur de pouvoir travailler pour ce club. Le Bayern est une institution du football international. En tant qu’entraîneur, tu dois représenter ce que tu es en tant que personnalité : j’aime avoir le ballon, être créatif. Nous devons aussi être agressifs et courageux sur le terrain. Je me réjouis maintenant de faire les choses les plus élémentaires : travailler avec les joueurs, former une équipe. Quand la base sera en place, le succès suivra. »

À 38 ans, il succède à Thomas Tuchel et va découvrir sa première expérience dans un club de ce standing, après des passages à Anderlecht et à Burnley. L’ancien joueur de Manchester City sort d’une saison lors de laquelle il a connu une relégation avec les Clarets, un an après avoir décroché la montée en Premier League. Le club anglais a précisé qu’il comprenait « l’attrait et le prestige d’un club comme le Bayern Munich » et respectait « l’ambition de Vincent d’explorer de nouvelles opportunités ». Pour avoir libéré son coach, Burnley devrait recevoir une indemnité de transfert comprise entre 10 et 12 millions d’euros, passée sous silence dans les communiqués des deux clubs.

Et maintenant, il y a une couronne de champion d’Allemagne à récupérer.

