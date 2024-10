Les Bleues se rapprochent de la première Coupe du monde de futsal

Pas le temps d’attendre.

Créée il y a tout juste un an, l’équipe de France féminine de futsal a réussi son pari en se hissant au tour Élite de la Coupe du monde, prochaine étape sur la route d’une qualification pour la première édition du tournoi. Les Bleues ont validé leur ticket samedi en battant l’Irlande du Nord (5-2). Les buteuses : Chaima Badr Bassem, Faustine Pellegry, Salomé Alberbide, Laure Boissinot et Fiona Bitterlin. « On venait ici en tant que chapeau 4 et on termine à la première place, avec deux victoires et un nul ainsi qu’une différence de buts de +5 … Les filles ont été impressionnantes, très performantes dans un contexte qu’elles découvraient », se félicite le sélectionneur Pierre-Étienne Demillier.

« Cette qualification est presque inattendue car nous avions beaucoup souffert lors de nos derniers stages face aux cadors européens que sont la Suède et la Pologne. Mais comme je l’avais dit après ces quatre rencontres, nous avons énormément appris avec ces défaites et c’est sûrement ce qui a fait la différence », explique-t-il. Le tour Élite aura lieu en mars et concernera huit équipes, réparties dans deux groupes. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la Coupe du monde.

Plus rien n’est impossible pour le futsal français.

