Messi plante son premier triplé en MLS... mais passe à côté du Soulier d’or

Football champagne.

L’Inter Miami a bouclé la saison régulière de MLS avec la manière contre New England Revolution (6-2). Menés de deux buts dès la 34e minute, les Hérons ont finalement tout emporté sur leur passage, portés par leurs deux stars. Luis Suárez a marqué deux fois en trois minutes avant la mi-temps pour permettre à son équipe de recoller et porter son total à 20 réalisations en MLS cette saison (40e, 43e). L’Uruguayen y a ajouté deux passes décisives, toutes pour Lionel Messi, dont un petit bijou collectif sur le dernier.

Messi did Messi things 🐐

First MLS hat trick to help @InterMiamiCF breaks the MLS single-season points record. pic.twitter.com/slAuAVHUS1

— Major League Soccer (@MLS) October 20, 2024