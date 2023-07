Pronostic New England Atlanta : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Atlanta accroche un résultat contre New England Revolution

Troisième de la Conférence Est, New England est bien parti pour se qualifier pour les play-off. Solides lors des 7 dernières journées de championnat avec un bilan de 4 nuls et 3 victoires, les Revs se sont inclinés le week-end dernier face aux New York Red Bulls (2-1). L’expulsion en début de seconde période de Blessing a certainement été préjudiciable pour New England qui avait réussi à égaliser en infériorité numérique, mais qui s’est fait ensuite surprendre en toute fin de rencontre. Dans leur stade, les Revs se montrent très solides puisqu’ils sont toujours invaincus avec 7 succès et 3 nuls en 10 réceptions lors de cette saison de MLS. Bruce Arena, le coach de New England, fait face à plusieurs défections, puisque Maciel, Borrero, Kessler, Makoun ou McNamara sont tous sur le flanc, tandis que Blessing est suspendu. En revanche, le technicien américain pourra s’appuyer sur Bou, Petrovic, Boateng ou Romney.

De son côté, Atlanta est également bien parti pour disputer les play-off de MLS. Actuellement en 5e position, le club de Géorgie accuse seulement 2 points de retard sur son adversaire du jour. À l’instar des Revs, Atlanta se montre très solide lors des dernières rencontres puisqu’il ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 10 dernières journées face à New York (4-0) dans un match sans. Depuis cette cuisante défaite, Atlanta s’est bien repris en dominant Philadelphie (2-0) et en allant décrocher une victoire à Montréal (0-1). L’équipe entraînée par Pineda déplore l’absence de Robinson (parti avec les États-Unis à la Gold Cup), mais garde fière allure avec Guzan, Lennon, Sosa, Berry, ou Almada. Sur une excellente dynamique, Atlanta pourrait accrocher au moins 1 point dans cette confrontation d’équipes assez proches.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

