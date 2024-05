Le show Ancelotti à l'occasion des célébrations du titre du Real

Le Mister sait décidément tout faire.

Au lendemain de son festival face à Grenade, le Real Madrid célèbre ce dimanche son titre de champion d’Espagne, assuré depuis déjà une semaine. Si les Merengues sont qualifiés pour la finale de Ligue des champions, où ils affronteront le Borussia Dortmund, ils s’accordent une petite relâche, avant d’entamer leur préparation pour leur rendez-vous européen. Pour Carlo Ancelotti, c’est notamment l’occasion de faire admirer à la foule ses qualités de chanteur, mais aussi de poser avec ses joueurs.

Toujours au top sportivement, l’Italien sait également passer du bon temps lors des célébrations, au bon souvenir du dernier titre obtenu en 2022. Alors qu’il avait déjà réalisé une photo passée à la postérité, il vient de reprendre la même pause, cigare aux lèvres, accompagné des Brésiliens Éder Militão, Vinícius et Rodrygo, de David Alaba, et d’un petit nouveau sur le cliché, Eduardo Camavinga. Une photo qui traduit surtout la bonne ambiance qui règne actuellement au sein du vestiaire madrilène, où Ancelotti semble régner en maître.

⚪️😎 Carlo Ancelotti just did it again. pic.twitter.com/Dlj1XBWs63

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024