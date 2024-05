Vainqueur de Lecce, l'Atalanta assure sa place dans le top 5

Lecce 0-2 Atalanta

Buts : De Ketelaere (48e) et Scamacca (53e)

Six points d’avance, et une différence de buts favorable sur son premier poursuivant.

Avec encore deux matchs de championnat à disputer, cela devrait suffire à l’Atalanta pour conserver sa cinquième place courtisée par la Roma. Grâce à son succès serein à Lecce lors de la 37e journée de Serie A, la Dea a donc fait une bonne affaire. Il faut dire qu’après leur finale de Coupe d’Italie perdue contre la Juventus et avant celle d’Europa League face au Bayer Leverkusen, les visiteurs n’ont pas vraiment souffert (seulement trois frappes cadrées concédées).

Mais ils ont dû attendre le second acte pour faire la différence, Charles De Ketelaere ouvrant le score au bout d’une course assez impressionnante et Gianluca Scamacca signant le break sur corner suite à une mauvaise sortie aérienne de Wladimiro Falcone peu après l’entracte. Suffisant pour assurer la victoire, face à des locaux peu dangereux et pas encore tout à fait à l’abri d’une descente en deuxième division malgré leur treizième position au classement.

Attention à ce Scamacca, l’Euro 2024 approche…