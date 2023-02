Lecce étourdit l’Atalanta

Atalanta 1-2 Lecce

Buts : Højlund (87e) pour la Dea // Ceesay (4e) et Blin (74e) pour les Salentini

Au Gewiss Stadium ce dimanche après-midi, l’Atalanta a pris une douche froide, en s’inclinant face à Lecce (1-2), pour perdre sa quatrième place qualificative en Ligue des champions, et offrir la possibilité à la Roma de prendre ses distances. Les visiteurs se baladent quant à eux dans le ventre mou (treizièmes).

Les Loups n’ont d’ailleurs fait preuve d’aucune appréhension au moment d’entamer leur rencontre. Trouvé au milieu de terrain, Assan Ceesay a ainsi lancé les hostilités, en résistant aux retours de Merih Demiral et d’Éderson, avant de déclencher une frappe lointaine et puissante au sol, sans espoir pour Juan Musso (0-1, 4e). Sonnés, les Lombards ont fini par réagir au quart d’heure de jeu, en se coltinant l’infranchissable Wladimiro Falcone. Le portier giallorosso a ainsi, tour à tour, dégoûté Rasmus Højlund sur une tête (16e), Ademola Lookman à l’entrée de la surface (22e), et Joakim Maehle d’un tir à distance (33e).

La Dea s’est montrée entreprenante, mais peu inspirée, hormis sur la seule tentative croisée de Brandon Soppy, détournée des deux jambes par Falcone (71e). Solide, l’USL finit alors par reprendre du terrain, jusqu’à faire le break. Un corner joué à deux de Gabriel Strefezza, à peine entré en jeu, a en effet permis à Alexis Blin de s’élever plus haut que tout le monde, pour placer un coup de caboche impressionnant et mettre les siens à l’abri (0-2, 74e). Le premier but du Français cette saison, son deuxième depuis sa signature en Italie. Rasmus Højlund réduira bien la marque pour les Bergamasques (1-2, 87e), mais trop tard. Il n’y Apulien à voir.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso – Djimsiti, Demiral (Palomino, 75e), Tolói – Maehle, Koopmeiners, Éderson (Vorlický, 75e), Zappacosta (Soppy, 46e) – Boga (Muriel, 68e) – Lookman, Højlund. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Lecce (4-3-3) : Falcone – Gendrey, Tuia (Ceccaroni, 68e), Baschirotto, Gallo – Blin, Hjumland, Maleh (Askildsen, 72e) – Di Francesco (Oudin, 69e), Ceesay (Colombo, 62e), Banda (Strefezza, 62e). Entraîneur : Marco Baroni.