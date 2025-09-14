S’abonner au mag
L'Atalanta se prépare bien pour le Paris Saint-Germain

L’Atalanta se prépare bien pour le Paris Saint-Germain

Sevrée de victoire en championnat depuis le début de saison (matchs nuls contre Pise et à Parme, 1-1 à chaque fois), l’Atalanta a enfin connu le succès lors de la troisième journée de Serie A : à quelques jours de son déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour la première rencontre de Ligue des champions, la Dea a en effet roulé sur Lecce et s’est donc rassurée.

Giorgio Scalvini a d’abord ouvert le score de la tête sur corner à la demi-heure de jeu, avant de voir Charles De Ketelaere breaker peu après la mi-temps d’une frappe vicieuse, puis Nicola Zalewski enfoncer le clou grâce à un tir croisé. Finalement, le milieu de terrain belge s’est offert un doublé en solo à l’approche du dernier quart d’heure, même si Konan N’Dri a eu le mot de la fin en sauvant l’honneur d’un super exploit personnel.

Pas le meilleur moment pour recevoir le club italien ?

