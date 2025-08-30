Bologne refroidit Côme, l’Atalanta cale à Parme

Passe de deux manquée pour le Como Calcio de Cesc Fàbregas.

Dans un duel de 4-2-3-1 à Bologne au Renato dall’Ara, le nouvel ambitieux du football italien a chuté face aux pensionnaires d’Émilie-Romagne (1-0). C’est l’inévitable Riccardo Orsolini, auteur d’une frappe déviée du gauche à l’entrée de la surface, qui n’a laissé aucune chance au portier français Jean Butez. Malgré l’entrée en jeu d’Álvaro Morata pour les Lombards, c’est bien le premier succès pour les Rossoblu de Vincenzo Italiano.

Dans l’autre rencontre de cette fin d’après-midi, l’Atalanta n’a toujours pas réussi à lancer sa saison en concédant le nul à Parme (1-1). Les futurs adversaires du Paris Saint-Germain mi-septembre ont ouvert le score d’un tir rasant de l’ancien Monégasque Mario Pašalić, mais le revenant Patrick Cutrone – à peine arrivé à Parme en fin de semaine – a égalisé d’un but de renard sur une tête difficilement repoussée par Marco Carnesecchi. Résultat, l’Atalanta pointe à quatre longueurs du leader et promu… la Cremonese.

Bologne 1-0 Côme

But : Orsolini (59e) pour Bologne

Parme 1-1 Atalanta

Buts : Cutrone (85e) pour Parme // Pašalić (79e) pour l’Atalanta

