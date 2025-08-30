S’abonner au mag
  • Serie A
  • J2

Bologne refroidit Côme, l’Atalanta cale à Parme

AC
Bologne refroidit Côme, l&rsquo;Atalanta cale à Parme

Passe de deux manquée pour le Como Calcio de Cesc Fàbregas.

Dans un duel de 4-2-3-1 à Bologne au Renato dall’Ara, le nouvel ambitieux du football italien a chuté face aux pensionnaires d’Émilie-Romagne (1-0). C’est l’inévitable Riccardo Orsolini, auteur d’une frappe déviée du gauche à l’entrée de la surface, qui n’a laissé aucune chance au portier français Jean Butez. Malgré l’entrée en jeu d’Álvaro Morata pour les Lombards, c’est bien le premier succès pour les Rossoblu de Vincenzo Italiano.

Dans l’autre rencontre de cette fin d’après-midi, l’Atalanta n’a toujours pas réussi à lancer sa saison en concédant le nul à Parme (1-1). Les futurs adversaires du Paris Saint-Germain mi-septembre ont ouvert le score d’un tir rasant de l’ancien Monégasque Mario Pašalić, mais le revenant Patrick Cutrone – à peine arrivé à Parme en fin de semaine – a égalisé d’un but de renard sur une tête difficilement repoussée par Marco Carnesecchi. Résultat, l’Atalanta pointe à quatre longueurs du leader et promu… la Cremonese.

Bologne 1-0 Côme  

But : Orsolini (59e) pour Bologne

Parme 1-1 Atalanta  

Buts : Cutrone (85e) pour Parme // Pašalić (79e) pour l’Atalanta

L’Atalanta se reprend contre Bologne

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine