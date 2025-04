L’Atalanta se reprend contre Bologne

Atalanta 2-0 Bologne

Buts : Retegui (3e) et Pašalić (21e)

La course pour le titre est abandonnée, mais certainement pas celle pour le podium !

S’imaginant un temps tout en haut du classement, la Dea a revu ses ambitions à la baisse dernièrement : n’ayant pas réussi à suivre le rythme de Naples et de l’Inter (leader) à cause de trois défaites consécutives avant cette 32e journée de Serie A, l’Atalanta a réagi en battant Bologne à domicile pour conserver sa troisième place. Une bonne opération puisque les visiteurs, qui restent cinquièmes et qui pouvaient doubler les locaux en cas de succès, se trouvent désormais à quatre unités. Il faut dire que la bande de Gian Piero Gasperini a démarré très fort, et a donc pu compter sur un début de match idéal pour s’assurer les trois points.

Retegui buteur et passeur

Dès la troisième minute, Mateo Retegui a en effet ouvert le score en reprenant un centre au premier poteau de Raoul Bellanova. Puis, le buteur est devenu passeur pour permettre le break de Mario Pašalić un quart d’heure plus tard. Ederson a ensuite manqué le cadre, et les Rossoblù, régulièrement plombés par Jhon Lucum, ont tout de même tapé le poteau par Dan Ndoye. Après la blessure de Soad Kolašinac, les hommes de Vincenzo Italiano ont insisté et ont donné du travail à Marco Carnesecchi sur des tentatives de Juan Miranda ou de Benjamin Domínguez. Pas de quoi effrayer Ademola Lookman et ses potes, toutefois, qui ont sereinement géré leur avance.

Sans problème de communication, ça va tout de suite mieux.

I need a 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫hero 🦸‍♂️ pic.twitter.com/p4qMDsiR91 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 13, 2025

Bologne croque l’Atalanta et se hisse en demies