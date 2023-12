Bologne dégoûte l’Atalanta

Bologne 1-0 Atalanta

But : Ferguson (86e) pour Bologne

Où s’arrêteront-ils ?

Dans un match où l’Atalanta s’est procuré les meilleures occasions pendant une heure, Bologne et Thiago Motta ont finalement eu le dernier mot au Renato Dall’ Ara (1-0).

Car oui, les Bergamaschi ont longtemps poussé dans cette rencontre et il a notamment fallu une belle parade de Lucas Skorupski en fin de première période et un sauvetage du bout du pied de Reumo Freuler, l’ancien nerazzurro, pour permettre à la sensation de la saison de tenir bon. Puis petit à petit, les Rossoblu ont remis de la pression sur la cage gardée par Marco Carnesecchi. Joshua Zirkzee, intenable, a pensé donner une balle de but à Alexis Saelemaekers mais le Belge n’a pas cadré. C’est finalement en toute fin de rencontre que la décision se fait : le corner de Riccardo Orsolini est parfaitement botté en direction du crâne de Lewis Ferguson qui dessine des larmes sur le visage du portier de l’Atalanta (1-0, 86e). 1-0, et puis rideau pour Bologne qui récupère sa quatrième place et revient par la même occasion à deux points de Milan.

Bologne (4-3-3): Skorupski – Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori – Freuler, Ferguson, Moro; Ndoye – Zirkzee, Saelemaekers. Entraîneur : Thiago Motta.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – Lookman, De Ketelaere. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Un Bologne héroïque élimine l'Inter de la Coppa