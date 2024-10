Pronostic Liverpool Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool enchaîne contre Bologne

Liverpool a fini 3e du classement l’an passé derrière Manchester City et Arsenal. Les Reds ont connu un changement majeur lors de l’intersaison avec le départ de Jürgen Klopp et l’arrivée d’Arne Slot. Le Batave propose un jeu différent de son prédécesseur qui pour le moment fonctionne. En effet, les partenaires de Virgil van Dijk ont très bien négocié leur premier déplacement en Ligue des champions, en s’imposant assez facilement face à l’AC Milan (1-3) avec des buts de ses deux défenseurs centraux et malgré l’ouverture du score rapide des milanais. Et sur la scène nationale, le club de la Mersey a pris les commandes du championnat malgré ce revers surprise concédé par Nottingham (0-1) juste après la trêve internationale. Depuis, Liverpool s’est repris en dominant Bournemouth (3-0) et Wolverhampton (1-2). Cette saison, la bande de Slot peut compter sur plusieurs attaquants très efficaces puisque Díaz, Salah, Nunez, Jota ou Gakpo, ont tous inscrit au moins un but. Avec 5 réalisations, Luis Díaz est le meilleur buteur des Reds, juste devant Salah (4 buts).

En face, Bologne fut la belle surprise de la saison dernière en Serie A. Inattendue à ce niveau, la formation italienne a décroché la 4e place qualificative pour la Ligue des champions. Grand artisan de cette réussite, Thiago Motta a quitté le club lors de l’intersaison pour prendre les commandes de la Juventus de Turin. Sans lui, cette entame d’exercice est compliquée pour Bologne qui a seulement remporté un match sur la pelouse de Monza. Lors des autres rencontres, les Italiens ont perdu contre le Napoli mais ont surtout accumulé les matchs nuls avec pas moins de 4 en 6 journées. Le week-end dernier, les protégés d’Italiano ont signé un nul à domicile contre un autre qualifié pour la Ligue des champions, l’Atalanta (1-1). Pour leur première en Ligue des champions, les Bolonais ont signé un nul à domicile contre le Shakhtar (0-0) dans une rencontre où Skorupski a arrêté un penalty. Logiquement, ce mercredi, Liverpool devrait faire le job face à Bologne.

