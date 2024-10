Liverpool dispose de Bologne

Liverpool 2-0 Bologne

Buts : Mac Allister (10e) et Salah (75e)

La tournée italienne des Reds.

Après sa victoire sur la pelouse du Milan (1-3), Liverpool a fait le job en s’imposant assez tranquillement contre Bologne (2-0). Ce n’était pas du grand spectacle à Anfield, ce mercredi soir, mais il faudrait être fou pour réclamer des 4-0 à tout bout de champ dans cette nouvelle Ligue des champions. L’ancien Toulousain Thijs Dallinga, buteur deux fois contre les Anglais la saison dernière, a cru récidiver en début de partie, avant que son pion ne soit refusé. Et que ses hôtes ne répondent par Alexis Mac Allister, qui s’est appuyé sur Dominik Szoboszlai pour combiner et s’est retrouvé à la réception d’un centre bien ajusté par Mohamed Salah (1-0, 10e). Dans la foulée, Darwin Núñez était hors jeu sur le but du 2-0 (16e), et Szoboszlai a trop croisé son tir pour laisser penser que l’affaire était déjà réglée.

Mo Salah finit le travail

Les Italiens avaient quand même un peu de ressource pour essayer de faire trembler les poulains d’Arne Slot. Ils n’ont cependant pas su profiter de leur temps fort en milieu de première période, Dan Ndoye fracassant le poteau d’Alisson, 32 ans aujourd’hui, et pas loin de plomber ses potes à la suite d’une mauvaise relance, finalement rattrapée face à Kacper Urbański et Ndoye. Le portier brésilien a dû stopper une tentative de Riccardo Orsolini (56e) et Salah a fini par la mettre au fond d’une frappe pure et précise pour laisser sur place Lukasz Skorupski (2-0, 75e). La fin des haricots pour Bologne, qui devra encore patienter pour marquer un but et gagner un match en Ligue des champions.

Eh oui, tout le monde ne peut pas être le Stade brestois.

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson – Alexander-Arnold (Bradley, 85e), Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, 71e) – Gravenberch, Mac Allister – Díaz (Gakpo, 71e), Szoboszlai (Jones, 86e), Salah – Núñez (Jota, 61e). Entraîneur : Arne Slot.

Bologne (4-3-3) : Skorupski – Posch, Beukema (Casale, 62e), Lucumí, Miranda – Moro, Freuler (Fabbian, 84e), Urbański (Aebischer, 62e) – Orsolini, Dallinga (Castro, 79e), Ndoye (Iling-Junior, 79e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

