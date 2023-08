La Juve tenue en échec par Bologne

Juventus 1-1 Bologna

Buts : Vlahović (80e) pour les Bianconeri // Ferguson (24e) pour les Rossoblù

Malgré une très nette domination, surtout lors du second acte, la Juve n’est pas parvenue à s’imposer devant ses tifosi face à une valeureuse formation de Bologna (1-1).

Après avoir été étincelante d’emblée sur la pelouse de l’Udinese, la Vieille Dame a décidé de laisser ressurgir ses vieux démons avec une entame de match chaotique. La bande de Motta profite en effet des largesses défensives adverses pour se montrer de plus en plus entreprenante, et ses efforts sont vite récompensés : Zirkzee se joue de Bremer et trouve Ferguson, lancé à pleine vitesse, qui ne tergiverse pas pour climatiser l’Allianz Stadium (0-1, 24e). Courant après le score, la Vieille Dame domine et se montre de plus en plus percutante. Mais elle bute sur des Rossoblù solides et disciplinés, en témoignent les nombreuses interventions de la charnière Beukema-Lucumí.

Sur sa première frappe cadrée de la rencontre, la Juve pense avoir fait le plus dur : Vlahović reprend de volée une remise de Bremer, mais le but est finalement refusé pour un hors-jeu de Rabiot qui faisait action de jeu (52e). Les Bianconeri se montrent toujours plus dangereux, Weah lâchant par exemple un pétard aux 25 mètres repoussé par Skorupski (57e). Toujours autant friables défensivement, les hommes d’Allegri sont même proches de concéder un penalty à la suite d’une faute flagrante d’Iling-Junior sur Ndoye (71e). Le tournant du match car quelques minutes plus tard, ce même Iling-Junior délivre un caramel pour Vlahović qui trompe le portier adverse d’une tête décroisée (1-1, 80e). Cette fois-ci, le Serbe peut exulter. Portée par son public, la Juve pousse ensuite sans parvenir à refaire trembler les filets de Skorupski.

Les tifosi turinois peuvent se consoler, Paul Pogba est entré en jeu.

Juventus (3-5-2) : Perin – Sandro, Bremer, Danilo – Cambiaso (Iling-Junior, 66e), Rabiot, Locatelli (Yildiz, 81e), Fagioli (Pogba, 66e), Weah (McKennie, 81e) – Chiesa (Milik, 73e), Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski – Lykogiannis (Corraza, 60e), Lucumí, Beukema, Posch – Moro (Domínguez, 60e), Aebischer (El Azzouzzi, 85e) – Ndoye (Fabbian, 90e+2), Ferguson, Orsolini (Karlsson, 60e) – Zirkzee. Entraîneur : Thiago Motta.

Fiorentina 2-2 Lecce

Buts : Gonzàlez (3e) et Duncan (25e) pour la Viola // Rafia (49e) et Krstović (75e) pour Lecce

La Juve repart de Bologne avec un petit point