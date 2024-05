La Juve écœure l’Atalanta et remporte la Coppa Italia

Grâce à un but de Vlahović inscrit dans les premières minutes, la Juve remporte sa 15e Coupe d’Italie. Dominés et bousculés par une Atalanta dominatrice, surtout en deuxième période, les hommes d’Allegri se sont montrés impériaux. Une victoire à la turinoise.

Atalanta 0-1 Juventus

But : Vlahović (4e) pour la Vieille Dame

Maudit, définition : personne vouée à la damnation éternelle. Une définition qui commence à coller à la peau de Gian Piero Gasperini. Une nouvelle fois ce soir, le Gasp’ avait l’occasion de remporter enfin un trophée tant attendu pour venir récompenser son formidable travail réalisé depuis huit ans à Bergame. Mais une nouvelle fois, comme il y a trois ans, le fossoyeur des Bergamasques se nomme Juventus. Au terme d’une finale qui a tenu toutes ses promesses, la Dea n’a pas démérité, mais est tombée au stade olympique de Rome sur une Vieille Dame impériale qui remporte sa 15e Coupe d’Italie. Tout n’est pas perdu pour Gasperini & Cie qui auront l’occasion de remporter (enfin) un trophée avec cette finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen.

Vlahović met la Juve sur orbite

À peine le temps de se remettre de l’interprétation singulière, pour ne pas dire saugrenue, du Fratelli d’Italia par Al Bano que la Juve décide de commencer cette finale tambour battant. Au bout de quatre minutes, Andrea Cambiaso lance Dušan Vlahović, l’attaquant serbe prend le dessus sur Isak Hien et ne tremble pas dans son face-à-face avec Marco Carnesecchi (0-1, 4e). Les hommes de Gasperini sont même proches d’encaisser un second but, mais la reprise de Federico Gatti passe juste au-dessus (9e). Ils laissent passer l’orage piémontais et parviennent peu à peu à remettre le pied sur le ballon, mais butent sur une Juve solide et disciplinée. Face à des Turinois impériaux, les Bergamasques peinent terriblement à convertir leurs situations en occasions : c’est simple, en 45 minutes, la Dea n’est parvenue à cadrer aucune frappe, en six tentatives.

La Vieille Dame souffre, mais résiste à la tempête bergamasque

À la reprise, Lookman s’illustre d’une frappe légèrement déviée qui passe juste à côté du montant droit de Perin, battu (51e). Puis c’est au tour de Koopmeiners de faire parler son jeu de tête, mais le Néerlandais manque également de peu le cadre (57e). Les Turinois, eux, n’agissent plus qu’en contre : Chiesa engloutit l’espace et sert Vlahović qui ne remporte cette fois-ci pas son duel face à Carnesecchi, auteur d’une sortie autoritaire (64e).

Les minutes défilent, mais le rythme ne baisse pas, la Dea continue à pousser, mais manque de lucidité, à l’instar de Mirančuk qui voit sa frappe passer juste au-dessus (71e). Dans la foulée, sur une attaque éclair, Vlahović pense doubler la mise en concluant un centre de Cambiaso (72e). Mais après consultation de la VAR, l’attaquant serbe est signalé hors jeu et le but est refusé. La finale est totalement relancée et c’est une nouvelle fois Lookman qui s’illustre, mais sa tentative s’échoue sur le poteau (80e). Les Bianconeri ont l’occasion de mettre fin à tout suspense, Miretti déclenche une frappe sèche, mais la tentative du Juventino vient fracasser la barre transversale de Carnessechi (85e). La Dea pousse, la Vieille Dame est à bout, à l’image de Massimiliano Allegri, exclu dans le temps additionnel. Mais après un money time irrespirable, les Turinois résistent et peuvent exulter : ils tiennent leur premier trophée depuis 2021… Ouf !

Atalanta (3-4-3) : Carnesecchi – Djimsiti, Hien (Scalvini, 59e), De Roon – Ruggeri, Ederson Pašalić (Mirančuk, 59e), Zappacosta (Hateboer, 59e) – Koopmeiners, De Ketelaere (El Bilal Touré, 46e), Lookman. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Juventus (3-5-2) : Perin – Danilo, Bremer, Gatti – Iling, Cambiaso (Weah, 81e), Caviglia (Miretti, 62e), Rabiot, McKennie – Chiesa (Yildiz, 69e), Vlahović (Milik, 81e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.