Vlahović : « Si Giroud n’est pas là, la France ne gagne pas la Coupe du monde 2018 »

Surprise : un joueur de foot a des rêves de Ballon d’or.

Dans un entretien à L’Équipe, Dušan Vlahović, auteur de 17 buts cette saison avec la Juventus, parle de la suite de sa carrière. « Je veux toujours faire plus. Je veux devenir un joueur dont les gens se souviendront. Jouer pour faire une petite carrière et gagner de l’argent, cela ne m’intéresse pas, assure l’attaquant de 24 ans. On rêve tous du Ballon d’or, non ? Évidemment que je rêve du Ballon d’or, mais il y a d’abord tellement de choses qui doivent s’aligner. Bien sûr que c’est mon objectif. »

Le buteur de la Vieille Dame a évoqué ses modèles, dont certains viennent de l’autre côté des Alpes. « Mbappé est tellement fort, en ce moment, c’est le meilleur au monde. Il a 25 ans et il a tout gagné ou presque, il a mis 40 buts cette saison, c’est énorme, salue Vlahović. Et pour rester dans les Français, parlons de Giroud. Les statistiques prennent de plus en plus de place, mais ne te disent pas l’importance d’un joueur. À la Coupe du monde 2018, la France gagne, les stats disent que Giroud a marqué zéro but. Mais s’il n’est pas là, la France ne gagne pas. » L’ancien de la Fiorentina a également balayé les rumeurs de transfert au PSG qui avaient émaillé le dernier mercato estival : « Je ne savais rien et je ne m’y suis pas tellement intéressé. »

Vlahović tient à ses doigts.