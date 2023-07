Des supporters du PSG menacent de couper les doigts de Dušan Vlahović

« Vlahović à Paris, on te coupe tes 3 doigts. »

Pisté par le Paris Saint-Germain, l’avant-centre de la Juventus n’est visiblement pas le bienvenu dans la capitale française pour certains individus. Moins de dix supporters parisiens étaient en effet présents devant le Parc des Princes pour afficher ce message sans équivoque. Dušan Vlahović étant auteur de 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec la Vieille Dame lors de la saison dernière, ce ne sont pas ses performances sportives qui sont remises en cause, mais ses prises de position politiques. L’international serbe est accusé d’ultranationalisme pour avoir porté un T-shirt avec une carte de la Serbie qui inclut le Kosovo à l’intérieur de ses frontières.

« Vlahovic à Paris on te coupe tes 3 doigts » La banderole des supporters du PSG devant le Parc des Princes. 😳 pic.twitter.com/lfOxsl1n4o — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 16, 2023

L’affaire des trois doigts, elle, remonte à des photos en compagnie de ses compatriotes Filip Kostic et Stefan Mitrovic fêtant la qualification à la Coupe du monde en levant le pouce, l’index et le majeur. Le « salut à trois doigts » est utilisé depuis le Moyen-Âge en Serbie, mais sa connotation a évolué avec le temps. D’abord utilisé pour les victoires saintes, il est ensuite repris par les franges néonazies sous le nom du « salut de Kühnen ». Le joueur entretient le flou sur sa véritable volonté lors de ce geste, et la confusion ne passe pas chez certains supporters du PSG. Devant le stade, ils ont déployé une autre banderole où l’on pouvait lire : « De Paris à Pristina : cosmopolites et fiers. »

Aucun groupe de supporters n’a revendiqué les messages.

