Paris et la course à l’étoile

Après déjà six noms attirés dans ses filets en ce début de mercato, le PSG est désormais en chasse d'un profil bien particulier : le fameux grand nom. Après le départ de Lionel Messi et en attendant de savoir comment évoluera le dossier Kylian Mbappé, qui pour mener l'attaque rouge et bleu ?

Les six noms étaient déjà connus depuis un long moment, mais le PSG a pris le soin de les égréner au fil des jours, dans la foulée de l’officialisation de l’arrivée de Luis Enrique. Marco Asensio et Milan Škriniar pour lancer les hostilités, Manuel Ugarte le lendemain, Lucas Hernandez ensuite, Lee Kang-in, et enfin Cher Ndour. Alors que les champions de France reprenaient à peine l’entraînement, le mercato de Luis Campos avançait à grande vitesse. Seul petit bémol dans cette liste d’arrivées, dont la plupart viendront combler certains manques évidents de l’effectif parisien, l’absence d’un nom particulièrement ronflant. Un attaquant, de préférence.

Dusan Vlahović, enfin l’élu ?

Paris a donc déjà recruté autant de joueurs que l’été dernier, mais hors de question d’en rester là. Et surtout, l’homme dont on se souviendra comme le plus gros pedigree de cette cuvée de l’été 2023 n’est certainement pas encore arrivé. Italie, Allemagne, Angleterre, Italie à nouveau… Les dirigeants parisiens ne savent plus trop dans quelle direction chercher leur futur avant-centre, celui qui aura la lourde tâche d’épauler un Kylian Mbappé désireux de se sentir moins seul dans l’axe (s’il reste), ou de devenir la gâchette principale dès cette saison si KM7 met les voiles. Les Rouge et Bleu se sont d’abord tournés vers Naples – où ils avaient déjà fait de belles emplettes en chapardant Lavezzi puis Cavani voilà une dizaine d’années –, mais l’idée Victor Osimhen est vite apparue bien trop coûteuse.

Alors que la piste menant à Randal Kolo Muani suit tout doucement son cours depuis le printemps, c’est le nom de Harry Kane qui revenait avec insistance ces derniers jours au pied de la tour Eiffel. Mais l’Anglais est toujours sous contrat avec Tottenham – où il vient de reprendre l’entraînement – et même s’il venait à obtenir un bon de sortie, sa préférence pourrait se porter sur le Bayern Munich. Encore raté. Mais le PSG version QSI ne serait pas vraiment lui-même s’il ne parvenait à enrôler un garçon à même de mettre des étoiles dans les yeux des supporters. À moins que la fin du bling-bling ne soit réellement arrivée ? Pas vraiment, puisque Luis Campos prospecte de nouveau dans la Botte, et pourrait boucler le transfert d’un Dusan Vlahović dont la cote reste élevée malgré une saison quelconque à Turin. L’élu, enfin ?

Une attaque toute neuf ?

Orphelin de Lionel Messi, le club de la capitale n’a pour l’heure enregistré qu’une seule arrivée dans son secteur offensif en la personne de Marco Asensio. Hugo Ekitike n’est, lui, pas certain de rester, alors que l’attaque parisienne a déjà affiché ses limites en matière de profondeur la saison passée. La venue de renforts est donc une nécessité, au-delà d’une question de prestige. Nommé le 5 juillet, Luis Enrique a posé sa patte dès le début sur cette période de transferts. « Avec Monsieur Luis Campos, ce sera un travail de groupe. Nous avons planché sur la construction de l’effectif dès nos premiers échanges, et j’ai apprécié sa capacité d’écoute. J’arrive dans cette période charnière de mercato qui peut souvent s’avérer être un piège, donc il a été primordial pour moi de commencer par discuter avec mon directeur sportif », confiait-il lors de sa conférence de presse d’intronisation. À lui de jouer.

Plutôt aoûtien lorsqu’il s’agit de boucler ses recrues phares ces dernières années (le 4 août pour Neymar, le 10 pour Messi, sans compter Kylian Mbappé, débarqué dans les dernières heures du mercato 2017), Paris a encore du temps. D’autant que son nouveau technicien espagnol ne semble pas vouloir brusquer les choses, désireux de prendre ses marques avant d’appuyer sur l’accélérateur, surtout quand il y a autant de décisions à prendre pour envoyer plusieurs garçons dans le sens inverse. Autre différence majeure avec 2022 : pas assuré de rester joueur du PSG, Kylian Mbappé peut encore moins se muer en directeur sportif de substitution et mettre la pression pour obtenir les renforts de son choix. Et là, c’est tout de suite plus difficile.

Haaland remplace Mbappé comme égérie du jeu EA Sports FC 2024