Kylian Mbappé réaffirme son souhait de disputer les Jeux olympiques

Viendra, viendra pas ?

Alors qu’Emmanuel Macron a fait le pressing auprès de Florentino Pérez afin de persuader le Real Madrid de libérer Kylian Mbappé pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le joueur a lui-même réaffirmé sa volonté de participer à la compétition. « Les Jeux olympiques, c’est spécial, surtout à Paris », a-t-il rappelé, ce jeudi, à la Philharmonie en marge d’un événement pour son association. « Je pense qu’il faut attendre. Je n’ai plus besoin de dire mon intention, tout le monde la connaît », a commenté celui qui porte encore les couleurs du PSG.

Déjà assuré, sauf tremblement de terre ou remplacement de Didier Deschamps par Luis Enrique, de disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, Kylian Mbappé se voit bien faire le doublé, sans pour autant avoir les cartes en main. « Je pense qu’il faut laisser faire les choses. Après, comme je l’ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision, je serai content. […] Quand je saurai, j’en parlerai, mais moi, je n’en sais rien, a-t-il assuré jeudi. Cela ne dépend pas que de moi. Aujourd’hui ce que je veux, c’est bien finir la saison. Quand on aura un message à me faire passer, je serai là pour le recevoir. »

On n’en doute pas quand on connaît son habileté à créer et à gérer des feuilletons.