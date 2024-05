Macron, l’agent de la République

Aperçu à l’Élysée pour un déjeuner aux côtés, entre autres, d’Emmanuel Macron, Florentino Pérez a sans doute été questionné en long, en large et en travers sur la participation de Kylian Mbappé aux JO. Le président du Real Madrid s’y refuse, mais celui de la République compte le faire changer d’avis. Et si ce n’était tout simplement pas à lui de décider ?

Un déjeuner de la plus grande importance a eu lieu à l’Élysée ce mardi d’après les informations de L’Équipe. Initialement prévu pour célébrer les 120 ans de la FIFA, cet événement a surtout été le moment pour Emmanuel Macron de s’entretenir avec Florentino Pérez. Le président du Real Madrid représentait-il l’Espagne, l’un des pays fondateurs de l’instance ? Il a en tout cas dû être assailli de questions sur le futur de Kylian Mbappé. Si son transfert vers la Maison-Blanche ne fait plus beaucoup de doute, c’est l’incertitude autour de sa présence aux Jeux olympiques qui inquiète les suiveurs, à commencer par le chef de l’État lui-même. Jusqu’à présent, le club aux quatorze Ligues des champions se refuserait à libérer ses joueurs pour les JO, contraignant ainsi les espoirs des Français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et donc de Kylian Mbappé, future recrue.

Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron a indiqué faire tout son possible pour que celui qui porte encore les couleurs du PSG participe à l’événement sportif planétaire organisé par Paris cet été. Alors que trois joueurs de plus de 23 ans sont sélectionnables, pouvoir compter sur Mbappé est un atout considérable sur le terrain, mais également en dehors. Aux côtés des stars comme LeBron James, Simone Biles ou Armand Duplantis, le footballeur français ne vole évidemment pas sa place à cette prestigieuse table au niveau médiatique. La délégation française compte quelques beaux noms parmi lesquels Teddy Riner, Léon Marchand ou Antoine Dupont, mais même la star montante Victor Wembanyama semble ne pas encore avoir la même influence mondiale. Pour autant, militer pour sa sélection en équipe de France olympique devrait être l’affaire des supporters des Bleus, de quelques fans du PSG espérant qu’il perde un peu d’influx avant de commencer son aventure au Real, voire des détenteurs des droits TV de l’événement, mais sûrement pas du président de la République.

Thierry Henry a-t-il besoin d’un adjoint ?

Voir sa nouvelle recrue disputer les Jeux olympiques quelques jours après l’Euro n’est pas franchement du goût du Real Madrid, et ça peut se comprendre. Pour autant, la FFF compte bien emmener Kylian Mbappé dans sa valise. « S’il faut aller voir Florentino Pérez à Madrid, on le fera », glissait d’ailleurs Philippe Diallo au Figaro. Le président de la Fédé est bien mieux placé qu’Emmanuel Macron pour avoir son mot à dire sur la situation. Aucun des deux n’a pourtant communiqué lorsque Florian Maurice, directeur sportif du Stade rennais, a indiqué ne pas être prêt à laisser partir quatre joueurs pour les Jeux : « On ne peut pas se déshabiller pour habiller l’équipe de France Espoirs. C’est difficile pour nous. Je ne sais pas de quelle manière on fonctionnera. » De la même façon, l’Atlético de Madrid ne serait pas disposé à envoyer Antoine Griezmann disputer le tournoi. Si l’union sacrée semble plus solide qu’en 2021, elle n’est pas encore parfaite, et seul le Real se fait rappeler à l’ordre.

Après tout, Kylian Mbappé n’est pas encore chez les Merengues, et rien ne l’empêche de signer ailleurs s’il veut vraiment disputer les Jeux olympiques – hormis Rennes et l’Atlético, vous l’aurez compris. Au-delà de cette basse provocation, Thierry Henry doit sans doute réfléchir à d’autres options depuis de longs mois. À vrai dire, a-t-il déjà vraiment eu l’espoir de compter sur Mbappé puisqu’il y avait de toute façon l’échéance de l’Euro 2024 qui prenait forcément le dessus ? L’ancien avant-centre des Bleus s’associera peut-être à Emmanuel Macron pour composer sa liste vu que ce dernier n’a jamais caché son amour pour le foot et semble prêt à donner son avis sur les joueurs sélectionnables. Le chef de l’État ne pourra non plus appeler Olivier Giroud en raison de son départ vers Los Angeles. Alexandre Lacazette, lui, est bien à l’OL qui ne compte que peu de joueurs susceptibles de disputer la compétition, combine très bien avec Rayan Cherki et mérite bien un dernier baroud d’honneur après des années à passer à côté de l’équipe de France. De son côté, Kylian Mbappé pourra toujours retenter le coup aux JO de 2028, même si Emmanuel Macron ne devrait plus être à l’Élysée pour appuyer sa candidature.