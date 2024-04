Emmanuel Macron veut voir Kylian Mbappé aux JO

Le début d’un bras de fer Emmanuel Macron-Florentino Pérez ?

Kylian Mbappé a reçu un soutien de poids dans sa quête de rêve olympique. En visite dans une école primaire parisienne ce vendredi, Emmanuel Macron a dit toute son envie de voir la star française disputer le tournoi olympique : « J’espère qu’il va pouvoir jouer aux Jeux olympiques. » Une petite phrase qui s’inscrit dans un contexte global de négociations autour de la présence des joueurs à ce tournoi.

L’attaquant français a toujours clamé son envie de participer aux Jeux olympiques. Cependant, plusieurs clubs comme le Stade rennais et le Real Madrid, que Mbappé pourrait rejoindre cet été, se sont montrés réticents à l’idée de libérer leurs joueurs pour ce tournoi. Le chef de l’État a également déclaré qu’il se rendrait à l’Euro 2024 en fonction des performances des Bleus : « J’irai si on est en demi-finales ou en finale. La finale, c’est le 14 juillet ! »

Après Emmanuel Macron et AOC, on attend les déclas de Gabriel Attal et de Bruno Le Maire sur le sujet.

