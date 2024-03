JO 2024 : Amélie Oudéa-Castera veut aider à convaincre les clubs de libérer leurs joueurs

Un soutien de poids dans les négociations de Titi.

Invitée ce jeudi sur RMC, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a affirmé vouloir mettre son grain de sel dans les tractations entre les clubs et le sélectionneur de Thierry Henry, en vue des JO 2024. Certains clubs comme le Real Madrid ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne libéreraient pas leurs joueurs pour le tournoi olympique, ce qui avait remis en question la présence de Kylian Mbappé à cette compétition.

Au micro d’Apolline Matin, AOC a refusé cette éventualité : « Mbappé ? Les Français en rêvent tous, moi y compris. Lui-même a exprimé son goût pour l’olympisme, Thierry Henry s’est beaucoup exprimé sur ce sujet. La Fédération est très engagée sur ce sujet. Je sens beaucoup de combativité chez le sélectionneur et la Fédération pour qu’on ait nos plus grands footballeurs. »

🎙️ L’invité du jour 🎙️ Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978), ministre des Sports sur la présence de Mbappé : "Les Français en rêvent tous et moi aussi ! Lui-même a exprimé son envie d'être là. Benzema aussi a exprimer son envie de jeu. Je trouve ça formidable !"#ApollineMatin pic.twitter.com/U1L2TEZBeD — RMC (@RMCInfo) March 21, 2024

La ministre a indiqué qu’elle soutiendrait le sélectionneur des Bleuets et sa Fédération pour faire changer d’avis les clubs récalcitrants : « Absolument, absolument. Je les aiderai. » Sur l’autre sujet chaud du moment, Amélie Oudéa-Castera ne s’est pas trop mouillée : « Benzema ? Lui aussi a dit son envie de Jeux, je trouve ça formidable. Il y a Griezmann, Giroud, j’ai toute confiance en Thierry Henry. »

Bon courage à lui pour choisir entre tout ce beau monde.

