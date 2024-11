Brest vient à bout de Strasbourg

Brest 3-1 Strasbourg

Buts : Lala (SP 12e), Pereira Lage (45e+1), Del Castillo (90e+2) pour le SB29 // Ouattara (85e) pour le Racing

Les pirates repartent à l’abordage.

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Stade brestois a retrouvé le chemin de la victoire, ce samedi, face à Strasbourg (3-1). Les Finistériens y ont en plus mis la manière, notamment grâce à une première période largement maîtrisée. À la suite d’une main de Guéla Doué, Kenny Lala a ouvert le score sur penalty (1-0, 12e). Le SB29 n’a pas lâché la pédale d’accélérateur pour autant puisque Mama Baldé (16e) et Romain Faivre (29e) ont mis à contribution Đorđe Petrović d’un tir croisé et d’une frappe à ras de terre.

Le gardien serbe du Racing a dévié un centre-tir de Mathias Pereira Lage directement dans ses propres filets, avant que le but ne soit annulé pour une position de hors-jeu de l’ailier brestois (36e). Ce dernier a alors récidivé pour doubler la mise juste avant la pause (2-0, 45e+1). Après un nouveau penalty, cette fois provoqué par Saïdou Sow, Petrović s’est interposé face à Ludovic Ajorque (52e) afin de laisser son équipe en vie. La réduction de l’écart par l’intermédiaire d’Abdoul Ouattara, grâce à une énième offrande de Sebastian Nanasi (2-1, 85e), a finalement été éclipsée par le petit festival de Romain Del Castillo, auteur de plusieurs dribbles sur la droite de la surface avant de trouver le chemin des filets dans une forêt de jambes (3-1, 90e+2).

Le soufflé strasbourgeois est tout de même bien retombé.