Mahdi Camara porte Brest à Strasbourg

Strasbourg 0-3 Brest

Buts : Camara (33e, 40e et 60e SP)

43 points, le maintien est assuré !

Intenable cette saison, Brest est allé éteindre une Meinau KO debout face au triplé de Mahdi Camara et la maîtrise totale des Ty-Zef tout au long de la soirée (0-3). Une douzième partie sans défaite pour les Finistériens, une première dans l’histoire du club depuis août 1990. Le SB29 conforte sa deuxième place, et pourra passer un dimanche bien tranquille à regarder ses poursuivants ferrailler. La démonstration a été lancée dès la demi-heure de jeu par l’ancien milieu de terrain de Saint-Étienne, buteur d’une frappe déviée.

Si le facteur réussite a également été présent pour les Brestois, Martin Satriano s’est faufilé côté droit pour offrir le break sur un plateau à Camara grâce à son talent et non à la chance. Et si le triplé s’est refusé à lui en fin de premier acte sur une parade d’Alaa Bellaarouch, le milieu s’est tout de même assuré de repartir avec le ballon du match en transformant le penalty sifflé pour une main de Lucas Perrin alors que le ballon était peut-être sorti. Entré en jeu, Jérémy Le Douaron a quant à lui touché le poteau.

Paris n’a plus que dix points d’avance, avant de recevoir Rennes.