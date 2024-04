Brest ne désespère pas de jouer l’Europe au stade Francis-Le Blé

Pas encore officiellement qualifié pour l’Europe, le Stade brestois a déjà la tête au mois de septembre prochain.

Cette semaine, plusieurs médias ont annoncé que l’UEFA avait refusé à Brest de disputer des matchs européens dans un stade Francis-Le Blé entièrement rempli. L’instance refuse en effet les tribunes démontables, dites tubulaires, qui représentent les trois quarts des 20 000 places de l’enceinte. Le club breton aurait ainsi été confronté à la possibilité de disputer l’Europe dans son stade avec seulement 25% des tribunes occupées, ou bien d’investir une autre arène le temps de ces quelques soirées.

Le Stade brestois a publié un communiqué ce vendredi pour apporter quelques précisions. Les Ty’ Zef expliquent être en discussion avec l’UEFA pour améliorer la sécurité de ses tribunes d’ici les prochaines semaines. « Une première visite de l’UEFA a permis de prendre connaissance d’un ensemble des points à améliorer ou des informations supplémentaires à apporter, détaille le club. Nous sommes d’ores et déjà en phase d’instruction sur les différents points d’améliorations et de difficultés qui nous ont été précisés. Dans ce cadre, s’agissant spécifiquement des tribunes du stade Francis-Le Blé, dont la nature questionne l’instance européenne de football, nous avons adressé à l’UEFA un dossier technique, ainsi qu’une vidéo, qui démontre la qualité de ces équipements, et la capacité du stade à recevoir une compétition européenne. »

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : Avec les Brestois, pour les Brestois. 🔗 https://t.co/y8nWwXjTXE pic.twitter.com/wQojxOJrEq — Stade Brestois 29 (@SB29) April 26, 2024

Le club est censé se décider auprès de l’instance européenne d’ici la mi-mai. Brest a par ailleurs précisé ne pas désirer disputer l’Europe ailleurs que dans son enceinte. « Le maire de Brest, François Cuillandre, comme le président du Stade brestois, Denis Le Saint, ne souhaitent à aucun moment jouer ailleurs qu’à Brest si le club se qualifie pour une compétition européenne. »

En cas de nouveau refus, il ne faudra pas pleurer sur l’arbitrage cette fois.