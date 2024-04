Éric Roy ne digère pas le maintien de la suspension de Pierre Lees-Melou

Qu’on Lees-Melou tranquille.

Le carton rouge de Pierre-Lees Melou face à Lyon reste en travers de la gorge de bon nombre de Brestois, et la décision de ne pas l’annuler peut-être encore davantage. Lors du match épique face aux Gones dimanche dernier (4-3), le trentenaire a reçu un second carton jaune après une altercation avec Nicolás Tagliafico où il semblait pourtant n’avoir rien fait de condamnable.

Avant le match face à Monaco, Éric Roy est revenu sur la suspension d’un match de son joueur. « C’est une grande déception, je pense qu’ils avaient la possibilité de réparer une injustice que tout le monde a constatée, a expliqué l’entraîneur brestois. Il a plus subi les choses. On a une commission de discipline qui a juste entériné le rapport de l’arbitre, qui a considéré que Pierre a été moteur dans le fait qu’il y ait eu un attroupement. C’est dommage d’avoir une commission de discipline qui peut visionner les images, mais qui sanctionne quand même. Le foot français marche à deux vitesses. »

Revenons dix ans en arrière, avec des arbitres qui prennent leurs responsabilités. Éric Roy

L’ancien milieu de terrain a ainsi cité plusieurs matchs où il estime que son équipe a été lésée par les décisions arbitrales, et plaide pour une refonte générale du système. « On n’a pas de raison de leur en vouloir (aux arbitres), on fait tous des erreurs. Quand la nouvelle technologie ne répare pas ces erreurs, c’est dommage. À tête reposée, ils ne sont pas capables de corriger des erreurs. Revenons dix ans en arrière, avec des arbitres qui prennent leurs responsabilités. Ce qu’on pensait être une avancée pour les arbitres ne change rien. Et en plus, le troisième niveau, la commission, ne change rien non plus. Restons comme ça. Tout va bien dans le football français. »

Le Roy pour mener la révolution.