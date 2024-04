Pierre Lees-Melou : « Mon carton rouge est un peu lunaire »

Leesez-le s’en mêler.

Après la bataille épique que son Stade brestois a perdu sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’OL (4-3), Pierre Lees-Melou est revenu sur son exclusion suite à une empoignade avec Nicolás Tagliafico, en fin de rencontre. Une exclusion qu’il conteste et suite à laquelle il a remis une couche sur l’arbitrage et sur son manque de transparence : « Mon carton rouge ? J’espère qu’il sera annulé. Je ne le touche pas. Mon seul défaut, c’est de me relever vite. J’ai pris rouge direct et lui jaune, c’est incroyable. Je ne vais pas parler des arbitres mais celui d’aujourd’hui était compliqué. C’était compliqué de communiquer avec lui, a déclaré PLM au micro de Prime Video, sans pour autant imputer la défaite du soir aux hommes en noir, menés par Mathieu Vernice. Après, je sais que je suis chiant, je ne vais pas faire la pleureuse non plus mais quand on revoit les images, c’est quand même dur, mon carton rouge est un peu lunaire. J’ai 30 ans, je suis énervé mais voilà. On ne gagnera jamais contre l’arbitrage. Je suis pour la sonorisation de l’arbitrage. Ça permettrait que le débat soit ouvert à tout le monde et cela calmerait tout le monde.»

🎙️ Pierre Lees-Melou : "J'espère que mon carton rouge va être annulé." Le joueur du @SB29 revoit les images de son exclusion et la trouve très sévère. #OLSB29 pic.twitter.com/WTK2p8IQ3m — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2024

Pas une semaine sans décision contestée, quelle régularité des arbitres !

