Les Bleus de Thierry Henry régalent face à la République dominicaine

France Olympique 7-0 République dominicaine Olympique

Buts : Millot (19e), Lacazette (28e et 49e), Olise (51e et 56e), Akliouche (80e) et Cherki (90e+1) pour la France

La voilà, la vraie équipe de France !

Opposée à la République dominicaine ce jeudi soir, la sélection de Thierry Henry a passé une très belle soirée à Toulon. Une fois la machine lancée, elle a ensuite déroulé, portée par un très bon Alexandre Lacazette et un excellent Michael Olise. Le festival du soir a démarré avec une réalisation d’Enzo Millot, au bout d’une belle action collective. Lacazette s’est offert un doublé, bien servi par Adrien Truffert sur son premier pion, puis idéalement placé après un cafouillage pour conclure du gauche. L’homme du soir, Olise, a lui aussi claqué son doublé, en bonifiant un bon travail d’Arnaud Kalimuendo d’abord, puis sur une demi-volée géniale après un mauvais renvoi de la défense adverse. Entré en jeu un peu plus tôt, Maghnes Akliouche a inscrit un tap-in grâce à un service parfait de Lesley Ugochukwu. Enfin, Rayan Cherki y est aussi allé de son but sur le gong d’une jolie frappe à ras de terre.

56’ 💥BOOOOM ! Lui non plus ne s’est pas posé de question 🤯 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝘃𝗼𝗹𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗶𝘀𝗲 pour le 5-0 🔥 🇫🇷5-0🇩🇴 | #FRADOM pic.twitter.com/AMFmXOlFBO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 11, 2024

Difficile, sans doute, pour Thierry Henry, de tirer beaucoup d’enseignements de cette partie, tant l’adversité n’était pas au niveau de ses Bleus. Mais ils sont dans une très bonne dynamique, à deux semaines du coup d’envoi des JO, et c’est bien ça le principal.

Hervé Renard et Thierry Henry discutent des Jeux olympiques