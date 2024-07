Des associations féministes marseillaises se mobilisent contre le transfert de Mason Greenwood à l’OM

Mason Greenwood est loin de faire l’unanimité (et ça se comprend).

Après le hashtag #GreenwoodNotWelcome qui a pris de l’ampleur, trois associations marseillaises de lutte contre les violences conjugales et sexuelles ont publié un communiqué commun pour se mobiliser et s’opposer formellement à l’arrivée, de plus en plus probable, de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille. Dans leur post Instagram, Planning Familial 13, Solidarité Femmes 13 et le CIDFF Phocéen (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) clament que son arrivée « est incompatible avec l’engagement affiché du club dans la lutte contre les violences faites aux femmes ». « Impunité zéro pour les agresseurs, des tapis rouges à la pelouse du Vélodrome », concluent-elles.

Lors du confinement en 2020, l’OM avait notamment mis son centre d’entraînement à disposition de l’association Solidarités Femmes 13 (à l’époque sous le nom SOS Femmes 13), pour accueillir une centaine de femmes victimes de violences conjugales. En conférence de presse il y a deux jours, le président phocéen, Pablo Longoria, a d’ailleurs rappelé l’importance qu’il attachait « aux valeurs que l’OM doit véhiculer ». Comme rappelé par les trois associations féministes, l’ancien joueur de Manchester United avait été accusé de « violences conjugales et tentative de viol » par sa petite amie, et désormais mère de leur enfant, Harriet Robson, en janvier 2022. Des audios, des vidéos ainsi que des photos de « son visage et corps tuméfiés » avaient été publiés sur les réseaux sociaux par la jeune femme elle-même. Écarté des terrains par les Red Devils, il avait finalement vu les poursuites judiciaires à son encontre abandonnées, sans donc l’innocenter.

