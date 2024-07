Pablo Longoria réagit à l’arrivée possible de Mason Greenwood à l’OM

Viens boire un petit coup à la Mason.

Alors que l’OM a repris l’entraînement avec son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, l’arrivée possible de l’Anglais Mason Greenwood, accusé de violences conjugales, a poussé les dirigeants olympiens à s’expliquer. En conférence de presse ce mardi, le président de l’OM Pablo Longoria est revenu sur cette question, alors que des supporters marseillais s’opposent à sa venue. « Il y a des valeurs que l’OM doit véhiculer, a-t-il mis en garde, avant de développer. Je vois beaucoup de questions sur les valeurs que le football doit transmettre. Depuis un an et demi, on a mis en place un programme social parmi les plus forts en Europe. […] Ce qui est sûr, peu importe le joueur qui vient à l’OM, il doit partager nos valeurs et celles que l’on veut avoir en commun avec la société. À l’OM, il n’y a pas de religion, pas de classe sociale. On veut que l’OM soit un vecteur d’unité sociale et que tous les joueurs partagent cette vision. On veut des personnes avec des valeurs et des bonnes personnes. »

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de présentation de Roberto De Zerbi, en présence de Pablo Longoria sur notre chaîne @TwitchFR 🤝 @holysquad_fr 🥤⚡️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 9, 2024

Concernant le sujet des droits TV, le président olympien s’est montré rassurant. « Je crois que c’est le moment de faire l’unité et de ne pas chercher la polémique. On est dans un moment très important où la priorité est de prendre la meilleure décision pour les clubs et le football français. […] On ne valorise pas assez notre produit, on cherche à faire du football une polémique. »

Comptez sur Marseille pour y participer.

Roberto De Zerbi sur Greenwood : « Je ne me concentre pas sur la vie privée »