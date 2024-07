Ruud van Nistelrooy retourne à Manchester United

23 ans après, Ruud is back.

Manchester United a annoncé ce jeudi dans un communiqué le retour de Ruud van Nistelrooy à Old Trafford. L’ancien joueur des Red Devils, qui a marqué 150 pions pour le club mancunien, rejoint le staff de son compatriote Erik ten Hag, en tant qu’entraîneur assistant. L’ancien attaquant, sans poste depuis sa démission du PSV Eindhoven en mai 2023, retrouvera donc le club dans lequel il a joué cinq saisons, entre 2001 et 2006.

Welcome on board, Rene and Ruud! 🤝#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2024

Van Nistelrooy rejoint le staff de United aux côtés de René Hake, qui était jusque là entraîneur des Go Ahead Eagles, aux Pays-Bas. Ces nominations s’inscrivent dans le renouveau de l’organigramme de Manchester United, qui se poursuit après la nomination du nouveau directeur sportif du club, Dan Ashworth, le premier juillet dernier. Ce dernier a commenté le retour de la légende néerlandaise : « Avec Erik, nous nous efforçons de renforcer tous les domaines d’activité de l’équipe première masculine, et le renouvellement de l’équipe d’entraîneurs en est un élément important. C’est un plaisir particulier d’accueillir Ruud dans le club où il a connu tant de succès en tant que joueur, et je sais que lui et René contribueront à atteindre les objectifs élevés que nous visons. »

Comme rentabiliser les 95 briques posées sur Antony, par exemple ?

