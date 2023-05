Ruud van Nistelrooy démissionne du PSV Eindhoven

Le PSV mis à Ruud épreuve.

Le PSV Eindhoven a annoncé la démission de Ruud van Nistelrooy, de son poste d’entraîneur du club, ce mercredi. L’intéressé estime ne pas avoir « assez de soutien et d’appui au sein du club pour continuer plus longtemps ». Il n’aura fait qu’une saison au sein du PSV et ne sera même plus en poste pour le dernier match de la saison. Fred Rutten, qui a déjà entraîné le club entre 2009 et 2012, assurera l’intérim.

Hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij heeft vanmorgen bekend gemaakt te vertrekken bij PSV. PSV betreurt zijn besluit en is hem dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker en hoopt het seizoen af te sluiten met het behalen van de tweede plaats. — PSV (@PSV) May 24, 2023

Le PSV remercie van Nistelrooy pour a Johan Cruijff Shield (Supercoupe néerlandaise) et la Coupe des Pays-Bas et « espère terminer la saison à la deuxième place », à deux matchs de la fin de saison. Une place qui leur permettrait de disputer les tours de qualification de la Ligue des Champions.

Ruud décision.

