Sergiño Dest out jusqu'en 2025 ?

Bonne année 2025, Sergiño !

Actuellement prêté par le FC Barcelone au PSV, le défenseur latéral ne rejouera plus avec les Boeren : l’international américain, titulaire indiscutable cette saison à Eindhoven (37 rencontres disputées, pour 2 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues) vient de subir une rupture des ligaments croisés du genou. Il est donc possible qu’on ne le revoit plus avant l’année (civile) prochaine. « Je vais bientôt me faire opérer, en espérant revenir le plus vite possible à mon meilleur niveau, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux. Ce sera une période difficile pour moi, mais je sais qu’elle me rendra plus fort. Je vais revenir encore plus fort pour tous vous rendre fiers. »

I was pretty suprised When I heard about the news I never thought that this would happen to me! It’s a difficult time But i’ll face it Come back stronger And make y’all proud again Thanks for all the messages and support! 🙏🏽❤️#beastmode pic.twitter.com/ek0ZHACwmz — Sergiño Dest (@sergino_dest) May 1, 2024

C’est tout ce qu’on lui souhaite.