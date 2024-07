Pedri (FC Barcelone) donne des nouvelles de sa blessure

On expire à fond.

Blessé au genou depuis le quart de finale de l’Euro face à l’Allemagne, Pedri devenait une nouvelle fois une source d’inquiétude pour son club. Initialement, son indisponibilité était estimée à cinq semaines, mais il semblerait que le milieu de terrain aille déjà mieux. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre sur le forum de discussion The Residency, où des internautes peuvent discuter avec des footballeurs : « Je me sens mieux chaque jour. Je viens de commencer mes vacances, mais je m’entraîne chaque jour pour récupérer et commencer la saison au top. […] Les premiers jours ont été durs, surtout parce que je ne pouvais pas aider la sélection, mais ils ont été super et on a quand même gagné. J’ai profité de ces jours pour soutenir mes coéquipiers et travailler avec les kinés pour le début de ma rééducation. »

Une bonne nouvelle pour le Barça, qui a déjà perdu Ronald Araujo pour une longue durée lors de la Copa América. Hansi Flick aura bien besoin de toutes les forces en présence pour avoir de bons résultats et le retour en forme de Pedri, ainsi que celui de Gavi, blessé depuis le 19 novembre 2023, seront importants dans cette entreprise.

Sinon, Dani Olmo est disponible si besoin.

