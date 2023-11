Saison officiellement terminée pour Gavi

La blessure qui tombe la bonne saison.

Qualifié pour l’Euro 2024 avec l’Espagne, encore éligible pour disputer les JO de Paris, et embarqué dans une course à la Liga avec le FC Barcelone, Gavi ne devrait plus participer à ces campagnes. Dans un communiqué publié ce lundi, le club catalan a en effet révélé que le milieu de 19 ans a été victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, et d’une blessure associée au ménisque externe contre la Géorgie dimanche soir. Une blessure qui devrait l’éloigner des terrains entre sept et neuf mois, mettant donc quasiment fin à sa saison. Le jeune Espagnol sera opéré dans les prochains jours. Depuis le début de la saison, Gavi a débuté treize rencontres avec Barcelone.

Le temps de lire l’intégrale de One Piece.

