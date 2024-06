Comment Dieu a décidé de l'avenir de Cody Gakpo

C’est Dieu qui donne.

Formé au club, Cody Gakpo a mené l’attaque du PSV Eindhoven pendant plus de quatre ans, le temps d’inscrire 55 buts et de remporter une Coupe des Pays-Bas. L’attaquant a quitté le nid après le Mondial 2022, direction Liverpool, mais il aurait pu faire ses valises quelques mois plus tôt. À l’été, l’international néerlandais est en effet courtisé par Leeds et Southampton. Le joueur de 23 ans hésite… alors il remet son choix entre les mains de Dieu.

« Vous avez une décision difficile à prendre et vous allez prier pour parler à Dieu, lui demander de la sagesse. C’est ce que j’ai fait, explique Gakpo dans un documentaire, comme le rapporte ESPN. Les gens peuvent penser que je suis étrange. Je pouvais aller à Southampton, Leeds est entré dans la course et le PSV voulait que je reste. J’ai présenté à Dieu les trois options. » Et le seigneur a décidé pour lui le 31 août 2022 lors d’un match face à Volendam. « Si je marquais une fois, j’allais à Southampton. Si je marquais deux fois, j’allais à Leeds et si je marquais trois fois, je restais au PSV. »

Gakpo marque deux fois avant la mi-temps, mettant de fait les Saints hors-jeu. Il envoie à nouveau le ballon au fond des filets en deuxième période, d’une frappe déviée par un défenseur. Un CSC ou le but du triplé ? « J’étais assis à côté de l’un de mes amis proches [sur le banc], Jordan Teze. Il m’a dit : “C’est entre les mains de Dieu s’il décide que c’est un but contre son camp ou non.” À la fin, le but m’a été attribué, donc ça en faisait trois. Je n’aurais pas pu avoir un signe plus clair. » Gakpo est donc resté en Eredivisie quelques mois supplémentaires.

Divine idylle.

