On le sait, John Textor n’a pas sa langue dans sa poche. Et le président lyonnais l’a prouvé une fois de plus, à l’occasion d’un entretien accordé au média brésilien Ge Globo, lors duquel il a lâché quelques pépites. À commencer par quelques tacles bien sentis (ou pas) à l’égard du Paris Saint-Germain, qu’il ne semble pas porter véritablement dans son cœur. « Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridées, sans restrictions. À condition qu’ils puissent générer suffisamment de revenus, et c’est possible grâce aux relations avec le Qatar et aux sponsors. Ils peuvent donc placer les revenus exactement là où ils en ont besoin, dépenser ce qu’ils veulent pour remporter la Ligue des champions. […] Le grand Olympique lyonnais ne peut concourir pour rien d’autre que la deuxième place. Nous allons faire de notre mieux, j’espère qu’on leur bottera le cul et qu’ils passeront une mauvaise année. Mais il leur suffit de mettre la main à la poche et d’y déposer un peu d’argent pétrolier », a-t-il lâché.

Le dirigeant américain s’est aussi montré loquace sur un vieux serpent de mer, à savoir l’éventuelle mise en place d’un salary cap en Ligue 1. « Si nous voulons la parité, nous devrions créer un plafond salarial. La NBA et la NFL le font, et ça fonctionne très bien. Il ne s’occupe pas seulement des grands joueurs, mais fixe un salaire minimum pour les joueurs qui débutent et établit de l’argent pour la retraite des joueurs. Lorsque leur carrière se termine, parfois trop tôt, ces personnes bénéficient d’une aide et d’un soutien pour passer à l’après-carrière. Et tout le monde a le même niveau de salaire. Chaque petite ville de la NBA a une chance de remporter un championnat si le club est bien géré et prend de bonnes décisions. Ce serait merveilleux en France », a jugé Textor.

Notez ça quelque part : le premier duel entre l’OL et le PSG la saison prochaine aura lieu le week-end du 14 décembre.

