Luis Enrique : « Le mercato pour moi, c'est le marché des fruits, du poisson, du pain... »

Il est frais son poisson !

Luis Enrique n’a jamais caché son aversion pour les conférences de presse, un exercice qu’il juge fastidieux. Fidèle à son habitude de contourner les questions enquiquinantes, l’Asturien a une nouvelle fois fait preuve d’ironie lorsqu’il a été interrogé sur le mercato et la situation de Randal Kolo Muani, absent face à Saint-Étienne (2-1).

« Je ne sais pas. Le mercato, pour moi, c’est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain… Je n’ai rien à dire », a-t-il répondu, visiblement peu enclin à aborder ce sujet sensible. Décidement, entre lui et ses homologues Pep Guardiola et Arne Slot, le taux de chômage chez les journalistes va exploser à force de conférences silencieuses.

Barcola, panne de confiance

Il a bien entendu choisi ses questions et s’est montré plus loquace lorsqu’il s’agissait d’évoquer ses joueurs. Si Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, n’a suscité qu’un commentaire expéditif, le technicien espagnol a plus longuement parlé des difficultés de Bradley Barcola.

L’ailier, en panne de buts depuis deux mois, traverse une période délicate. « Ce n’est pas un problème technique, c’est de la confiance », a-t-il expliqué. Saluant les qualités « exceptionnelles » du joueur, il a insisté sur l’importance du collectif : « Qu’il traverse un moment avec moins de confiance, c’est la vérité. Qu’il ne marque pas, bon … Qu’est-ce qui est important ? Ce qu’il apporte à l’équipe. »

Allez, câlin.

