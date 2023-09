Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour affronter Nice

Le Kyk’s va bien, merci pour lui.

L’inquiétude a vite été dissipée. Mis au repos par Didier Deschamps lors de la rencontre amicale entre la France et l’Allemagne mardi, Kylian Mbappé et son tendon rotulien semblent de nouveau à 100%. Dans la dernière ligne droite avant d’entamer son parcours en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reçoit Nice ce vendredi soir au Parc des Princes, et pourra compter sur son attaquant. Au sein d’un groupe de vingt joueurs, on retrouve notamment, et pour la première fois, Randal Kolo Muani.

Un groupe de 2️⃣0️⃣ Parisiens pour affronter Nice ! 📄 Rendez-vous au Parc des Princes ! 🏟️ ➡️ https://t.co/vqnHS08gJi#PSGOGCN pic.twitter.com/3xAj7yD3Ch — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

L’alléchante hypothèse de voir enfin alignée sous le maillot parisien la triplette Mbappé-Dembélé-Kolo Muani n’a donc jamais été aussi proche. En effet « l’attaque de l’équipe de France » n’a pas joué ensemble lors du dernier rassemblement, et les supporters parisiens attendent toujours de voir leurs trois joyaux en action. Concernant le reste du groupe, Luis Enrique fait dans la double ration de Mbappé, puisque le petit frère Ethan est aussi de la partie, pour la première fois de sa carrière.

Imaginez que Mbappé force et se blesse à cinq jours de Dortmund… On rigole, mais imaginez quand même.

