« Le Bris démission », Abergel en larmes… les supporters lorientais n’ont pas été tendres

Alerte orange.

Le FC Lorient s’est de nouveau incliné ce dimanche, à domicile, contre Toulouse (1-2) et continue de glisser au classement avec une dix-septième position et seulement un point d’avance sur la lanterne rouge clermontoise. Au sortir de cette défaite, Régis Le Bris a réuni son équipe au centre du terrain, avant que tout le groupe ne se dirige vers les tribunes du Moustoir. La réponse a été rapide puisque les Merlus Ultras, groupe de supporters locaux, ont appelé les joueurs à « dégager ».

Alors que plusieurs « Le Bris démission » descendait des gradins, Laurent Abergel est rentré aux vestiaires en larmes. « Je voulais juste protéger le groupe parce que c’est ma faute sur le deuxième but. C’était pour dire aux supporters qu’on ne lâchera rien, qu’il ne fallait pas en vouloir à l’équipe. On fait pas mal d’erreurs individuelles cette année, on le paie cher. J’étais tellement déçu que je voulais m’excuser », a expliqué le capitaine en zone mixte.

Si ça continue, les Merlus risquent de plonger.