Toulouse officialise l’arrivée d’un international espoir anglais

La ville pink.

Toulouse a enfin commencé son mercato d’été en engageant l’Anglais Charlie Cresswell, comme le club l’a officialisé ce lundi. À 22 ans, le défenseur central arrive en provenance de Leeds United, où il a disputé sept matchs la saison passée. International espoir (14 capes), il a également remporté en 2023 le championnat d’Europe des moins de 21 ans avec les Three Lions. Rhys Healey parti à Huddersfield, Charlie Cresswell devient le deuxième joueur anglais de l’histoire du Téfécé.

Notre #Mercato ✍️ démarre… and we switch to UK time ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

B̴i̴e̴n̴v̴e̴n̴u̴e̴ Welcome Charlie 🤝😈 pic.twitter.com/uTXMxODM2P

— Toulouse FC (@ToulouseFC) July 8, 2024