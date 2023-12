Lorient s’accroche à Toulouse

Toulouse FC 1-1 FC Lorient

Buts : Dallinga (72e) pour le TFC // Dieng (90e+1) pour les Merlus

Toulouse et le temps additionnel, un film d’horreur.

Dans ce match de la peur, Bamba Dieng et Lorient sont revenus sur Toulouse dans les dernières minutes (1-1). Les Merlus menacent d’entrée par Siriné Doucouré sur coup franc (2e), mais Guillaume Restes veille au grain, tout comme Yvon Mvogo devant Aron Dønnum (14e) ou Niklas Schmidt (15e). Les gardiens sont en réussite, et Restes prive Jean-Victor Makengo d’un but dans son ancien jardin (43e).

Débarqués du côté du virage Revault après quelques minutes de jeu, les ultras toulousains (sanctionnés après leur anniversaire fêté à grands coups de pyro face au Havre) n’assistent pas à un grand spectacle. La tentative de Frank Magri est déviée in extremis (68e), et c’est sans surprise Thijs Dallinga, sorti du banc, qui extirpe le Téfécé de la panade d’un superbe coup de tête sur une galette de Gabriel Suazo (1-0, 72e). Avec l’aide des montants, comme fréquemment dans la Ville rose. Mais comme bien souvent depuis le début de saison, Toulouse recule, ne maîtrise plus grand-chose, et cède sur un enchaînement de Bamba Dieng (1-1, 90e+1).

La cinquième fois que les Violets perdent un résultat dans les ultimes minutes, en quatorze journées.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler (Kamanzi, 31e), L. Costa, Nicolaisen, Suazo (Diarra, 80e) – Spierings, Sierro, Schmidt Cásseres, 80e) – Dønnum (Begraoui, 80e), Magri, Cissoko (Dallinga, 62e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

FC Lorient (4-4-2) : Mvogo – Kalulu, Laporte, Talbi, Yongwa (Le Goff, 80e) – Faivre, Abergel, Bakayoko (Ponceau, 55e), Makengo (B. Mendy, 66e) – Doucouré (Dieng, 66e), Kroupi (Le Bris, 80e). Entraîneur : Régis Le Bris.

