Deux Lorientais appelés de dernière minute pour la CAN

Des Merlus repêchés.

Au jeu des chaises musicales, Lorient rejoint Marseille en tête du classement des clubs les plus sollicités par les sélections africaines pour la CAN 2023. Comme les Olympiens, les Bretons sont contraints de laisser sept joueurs s’envoler pour la Côte d’Ivoire. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, a en effet appelé l’attaquant Bamba Dieng et le gardien de but Alfred Gomis en renfort pour compenser les forfaits de Boulaye Dia et Sény Dieng. Les Sénégalais sont les tenants du titre et feront leur entrée dans la compétition le 15 janvier en affrontant la Gambie.

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Lorient va devoir tenir pour ne pas perdre le fil. Ces départs pour rejoindre les Lions de la Teranga s’ajoutent à ceux de Darlin Yongwa (Cameroun), Sirine Doucouré (Mali), Gédéon Kalulu (République démocratique du Congo), Formose Mendy (Sénégal) et Montassar Talbi (Tunisie). Un titre de champion d’Afrique, ça ne pourrait pas apporter deux ou trois points de bonus en Ligue 1 ?

Lorient éliminé à Sochaux, Bordeaux passe aux tirs au but