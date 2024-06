La CAF se moque de l’UEFA à la suite des inondations à Dortmund

C’est ce qui s’appelle avoir du culot.

La rencontre de ce mardi entre la Turquie et la Géorgie (3-1) aurait bien pu ne pas se disputer en raison du déluge qui est tombé cet après-midi sur Dortmund et le Signal Iduna Park. Des images impressionnantes de la pluie débordant du toit du stade sur les tribunes ont notamment pu être observées. Si le match a finalement pu se disputer pour le plus grand plaisir de tous, la Confédération africaine de football s’est permis d’envoyer une petite pique envers l’hôte allemand.

Des photos des stades ivoiriens, utilisés lors de la dernière CAN et dans un état impeccable, ont ainsi été publiées par le compte X de la CAF, avec en légende : « Organiser de grands tournois de la bonne manière. » Une publication ironique qui semble être une réponse aux moqueries de certains internautes envers l’organisation de la compétition continentale au cours des dernières années.

De toute façon, cet Euro ne pourra jamais égaler le niveau de divertissement de la CAN du siècle.

