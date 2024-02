Grâce à leur sacre à la CAN, les joueurs ivoiriens vont mettre la daronne à l’abri

Merci Sébastien Haller.

Grâce au but décisif de l’attaquant de Dortmund en finale de la CAN, et donc du sacre de la Côte d’Ivoire à domicile, les Éléphants ont sécurisé leur compte en banque. Ainsi, lors d’une cérémonie à Abidjan, chaque joueur s’est vu offrir une belle prime de 50 millions de francs CFA (près de 77 000 euros) de la part du président de la République de Côte d’Ivoire (Alassane Ouattara), ainsi qu’une villa de la même valeur, rapporte l’AFP.

Le sélectionneur Émerse Faé a quant à lui touché la bagatelle de 100 millions de francs (152 000 euros). Soit 30 612 marteaux de menuisier en bois (0,2 kg) chez Leroy Merlin. Tous les membres de l’équipe et du staff ont également été décorés de l’ordre national de la République de Côte d’Ivoire, ordre le plus élevé du pays.

Quid de la prime de Jean-Louis Gasset ?

