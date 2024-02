Sébastien Haller se livre après le sacre de la Côte d’Ivoire

Pour le meilleur et pour le pire.

Buteur héroïque pour les Éléphants lors de la finale Coupe d’Afrique des Nations face au Nigéria (2-1), Sébastien Haller, remis de son cancer des testicules depuis moins d’un an, est revenu sur ce sacre pour la chaine L’Équipe ce lundi : « Ça été très très fort émotionnellement. Rempli de joie comme de peine, je dois vous avouer que les batteries son déchargées […] Le fait de marquer à ce moment-là, vu la compétition et comment elle s’est déroulée on n’est pas 100% serein. On ne sait pas s’il n’allait pas se passer quelque chose bizarre. Tu célèbres, tu es heureux mais tu bug un peu et tu attends le coup de sifflet final. »

Blessé depuis son retour de sélection, l’attaquant de Dortmund a répondu franchement à une question sur sa potentielle retraite internationale avec la Côte d’Ivoire : « Ce n’est pas prévu tout de suite mais c’est vrai qu’on en parlait avec les gars, notamment Yaya Fofana. Ça va être compliqué de trouver quelque chose qui ressemble à cette victoire là, a assuré l’ancien buteur de l’Ajax. Le fait d’aller à la CAN et de représenter mon pays était un gros objectif. Cela a été très sollicitant physiquement et mentalement […] Ce que les gens ont pu voir, c’est 10% de ce qu’on a pu ressentir en tant que joueur, ça n’a pas été simple mentalement. Cette victoire vaut son pesant d’or. »

Les supporters ivoiriens peuvent souffler.

