Cameroun : le Douala où ça fait mal

Même s’il n’a pas disputé une seule seconde des quatre matchs du Cameroun lors de la dernière CAN, Wilfried Nathan Douala est tout de même parvenu à se faire remarquer chez les Lions indomptables. Déjà, parce qu’avec l’attaquant Léonel Ateba (Dynamo de Douala), ce milieu du Victoria United FC (basé à Limbé, une ville bordée par le golfe du Biafra) est le seul représentant du championnat camerounais en équipe nationale. Et ensuite, parce que du haut de ses 17 ans, cet ambianceur de vestiaire à qui Samuel Eto’o a intimé de ne « pas avoir peur », face caméra, était le benjamin de la sélection et même du tournoi. Malgré l’élimination du Cameroun en huitièmes de finale face au Nigeria, on se disait que le gamin avait de quoi apprendre et encore une grosse marge de manœuvre, surtout au vu de la façon dithyrambique dont la presse de son pays le décrit : « Doté d’une habileté remarquable dans les touches, d’une expertise dans le dosage des passes, d’un sens aigu du placement et d’une finesse de jeu, Nathan excelle aussi bien dans le jeu court que dans le jeu long. Polyvalent, il peut occuper différentes positions sur le terrain, du milieu défensif à l’ailier, ce qui fait de lui une valeur exceptionnelle dans l’élite du football local. » Trop beau pour être vrai ? Évidemment, n’en déplaise à Rigobert Song, le premier à l’avoir mis en lumière. Quoique…

Docteur Wilfried et Mister Alexandre

Ce lundi, la Fédération camerounaise (Fécafoot) a provoqué un tollé en révélant que 62 joueurs des D1 et D2 nationales ont été déclarés inéligibles pour disputer les play-off en raison d’une fraude liée à leur identité. Grand vainqueur à ce petit jeu, la Yong Sports Academy de Bamenda, avec pas moins de treize tricheurs dans ses rangs. Bon courage pour aller chercher le titre à présent. Deuxième au classement, vous l’aurez deviné : le Victoria United FC de Wilfried Nathan Douala, qui n’aurait donc pas 17 ans ! En même temps, et sans ressasser l’éternelle polémique des joueurs africains qui ne font pas leur âge, difficile dans ce cas-là d’imaginer que la pépite est réellement née le 15 juin 2006, comme l’a réaffirmé son club dans un communiqué censé éteindre la polémique.

Mais si Douala (ou Doualla car les deux orthographes semblent cohabiter) a été érigé en victime expiatoire de cette nouvelle affaire de fraude à la date de naissance, quelques mois seulement après que la Fecafoot a suspendu une vingtaine de ses internationaux espoirs pour les mêmes raisons, ce n’est pas seulement parce qu’on parle d’un néo-Lion indomptable, mais plutôt parce qu’on se demande comment l’escroquerie dont il est soupçonné a pu durer aussi longtemps. Et pour cause : selon des révélations du quotidien Le Monde, le milieu de terrain aurait connu sa première apparition médiatique… il y a deux ans, dans ses colonnes, à l’occasion d’un reportage consacré aux galères rencontrées par les jeunes du club de l’Oryx, basé à Douala. En 2022, Wilfried disait s’appeler Alexandre Bardelli et être âgé de 21 ans. Nos confrères du Monde l’ont reconnu sur base d’une cicatrice au-dessus de son sourcil droit et de plusieurs tatouages qu’il arborait lors du reportage. C’est donc par un sacré tour de magie que l’intéressé a perdu quatre années de vie (et pas mal de cheveux) en l’espace de deux saisons. Aujourd’hui, sa fédération se retrouve plus que jamais dans l’embarras, puisqu’en cas de fraude avérée, le Cameroun pourrait se retrouver privé de participation aux deux prochaines éditions de la CAN.

Cameroun : un footballeur de la sélection nationale suspendu pour « double identité » https://t.co/Ik8xYsn0n6 — Le Monde Afrique (@LeMonde_Afrique) March 11, 2024

Un mal profond

Même si la Fécafoot a mis en place un système de cartes d’identité électroniques pour tenter d’endiguer le trafic d’âge, le porte-parole de son président Samuel Eto’o déclarait dans les colonnes de L’Équipe que la pratique n’a pas totalement disparu et vient répondre à une situation de désespoir : « La décision des clubs européens de ne pas prendre en Afrique des joueurs âgés de plus de 23 ans est la première cause de cette situation. Le joueur n’étant pas détecté tôt vu qu’il n’y avait pas de championnats jeunes, arrive en Première Division à 24, 25, 26 ans… C’est déjà trop tard pour lui, explique Ernest Obama. L’autre cas est celui d’un joueur qui évolue en région à 23 ou 24 ans, le temps d’arriver en Première Division, il aura 28 ou 30 ans. Alors, il coupe pour passer de 23 à 17 ans, pour pouvoir entrer dans le circuit et se donner une chance de pouvoir être détecté à 20 ou 21 ans. »

[𝐀𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐬 📸] 🦁🇨🇲 Voici les deux licenses professionnelles d’Alexandre Bardelli, plus connu sous le nom de Wilfried Nathan Douala avec ses deux noms et deux dates de naissances différentes 😅 Sachant que posséder une double identité est un crime puni par… pic.twitter.com/vCgoUNIBQf — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) March 12, 2024

Reste que Wilfried Nathan Douala/Alexandre Bardelli pourrait, malgré cette affaire rocambolesque, réussir à trouver une incroyable porte de sortie. Ce jeudi, Victoria United a annoncé que son président Nkwain Valentine s’était rendu du côté d’Antalya, en Turquie, pour y signer « un accord de transfert et de partenariat, à la fois pour les joueurs et pour le club ». Dans ses bagages, huit de ses poulains dont l’homonyme de la capitale économique du Cameroun qui, lors de sa première rencontre avec Le Monde, avait fait part de ses ambitions : « Oui, je veux être pro. C’est possible en me sacrifiant. Tant que je n’aurai pas atteint mon objectif, je continuerai à m’entraîner. J’ai l’amour du foot. » Quand les footballeurs vous disent en interview qu’il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves…

President Nkwain Valentine is in Turkey at Antalyaspor to sign a transfer and partnership deal for both his players and the club "Victoria United FC" ONE PEOPLE, ONE POWER. Stay Tuned for transfer unveiling #victoriaunitedfc #opopo #opopotv #opopogym #FecafootOfficiel pic.twitter.com/35pZTPLZRg — VICTORIA UNITED FC (OPOPO) (@OpopoUnited) March 13, 2024

Deschamps transforme son tir au Hub'