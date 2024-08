L’incertitude plane sur le match Cameroun-Namibie

La guerre d’égo.

On connait déjà les tensions entre Samuel Eto’o et Marc Brys, mais il faut croire que le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) ne s’arrête pas là. Cette fois, c’est entre l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies) et la Fecafoot que les relations sont compliquées. À dix jours du match Cameroun-Namibie, le flou persiste sur le lieu de la rencontre, au grand dam des supporters.

La Fecafoot, sous la houlette de Samuel Eto’o, avait annoncé avec assurance que le match se jouerait au stade Roumdé Adjia de Garoua, après avoir obtenu le feu vert de la CAF. Mais c’était sans compter sur l’Onies, qui a sèchement rappelé que le stade de Garoua n’était pas disponible, faute de préparation suffisante. Dans ce véritable feuilleton, la CAF, en arbitre imperturbable, a confirmé à nouveau la programmation à Garoua, laissant Eto’o et ses équipes dans une position délicate. Pendant ce temps-là, le ministre des Sports reste inflexible, préférant le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Résultat : à moins de deux semaines du coup d’envoi, personne ne sait où les Lions Indomptables affronteront les Brave Warriors.

